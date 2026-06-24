Türkiye'nin farklı bölgelerinden 10 okul ve İtalya 'dan bir okulun öğrencileri, yürüttükleri uluslararası eTwinning projesiyle çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda örnek bir çalışmaya imza attı.

BATMAN (İGFA) - Proje Koordinatörü Hamide Demirkol ve İtalyan ortak Maria Grazia Giannoccaro öncülüğünde yürütülen 'Green Generations (Yeşil Nesiller)' projesi, 1 İtalyan ve 10 Türk ortağın katılımıyla hayata geçirildi. 5-8 yaş aralığındaki öğrencilerin yer aldığı proje kapsamında çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırılması ve yeşil vatan anlayışının geliştirilmesi hedeflendi.

Proje çerçevesinde öğrenciler; geri dönüşüm, doğa sevgisi, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında çeşitli etkinliklere katıldı. Günlük yaşam becerileri üzerinden çevre dostu alışkanlıklar kazanmaları amaçlanan çocuklar, eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

Proje Koordinatörü Hamide Demirkol, çocuklarda çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, proje boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Sınıf Öğretmeni Yeliz Çuban ise öğrencilerin tüm etkinliklere büyük bir heyecan ve istekle katıldığını belirterek, 'Çocuklarımız geri dönüşümden doğa sevgisine kadar birçok konuda farkındalık kazandı. Tüm etkinlikleri eğlenerek gerçekleştirdiler. Proje, öğrencilerimizin olumlu davranışlar geliştirmelerine ve çevreye karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladı.' dedi.

'Yeşil Nesiller' projesiyle minik öğrenciler, hem eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı hem de doğaya sahip çıkmanın önemini erken yaşlarda kavrayarak geleceğe umut verdi.