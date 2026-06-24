Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, TURAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda akreditasyon almaya hak kazandı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından turizm alanında yetkilendirilen Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunun değerlendirmesi sonucunda akredite edildi. Üniversitenin eğitimde kalite güvencesi çalışmalarının önemli bir çıktısı olarak değerlendirilen akreditasyon belgesi, düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin'e takdim edildi.

AKREDİTASYON BELGESİ REKTÖR GÜLÇİN'E SUNULDU

Akreditasyon belgesi, TUADER Üyesi Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin'e verildi. Törende Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan ile yüksekokul yöneticileri de hazır bulundu.

Akreditasyon süreciyle birlikte Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programının eğitim kalitesi, akademik yapısı, program çıktıları, yönetim süreçleri ve sürekli iyileştirme çalışmaları bağımsız değerlendirmeden geçmiş oldu. Elde edilen başarı, üniversitenin turizm ve gastronomi eğitimi alanındaki kalite standartlarını güçlendiren önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

REKTÖR GÜLÇİN: KALİTE ODAKLI EĞİTİMİN SOMUT GÖSTERGESİ

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, akreditasyon başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programının, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen TURAK akreditasyonunu almış olması, üniversitemizin kalite odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesidir. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizi tebrik ediyor, bu başarının üniversitemize ve ülkemiz yükseköğretimine hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Üniversite yönetimi, program akreditasyonlarının yaygınlaştırılması ve eğitim kalitesinin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini bildirdi.