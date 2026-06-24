Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Kitap Okuma Projesi', öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen okul şenlikleriyle tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Eylül ayında başlayan proje kapsamında Karatay'daki ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla belirlenen 8 farklı kitap öğrencilere ulaştırıldı. Tatlıcak Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Şehit Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Nermin Agah Erdinç Topak Ortaokulu'nda eğitim gören toplam 3 bin 840 öğrenci, yıl boyunca kitapları okuyarak düzenlenen sınavlara katıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan öğrenciler, Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi koordinasyonunda düzenlenen Konya gezisine katılma fırsatı buldu. Karatay Gençlik Meclisi gönüllülerinin de katkı sunduğu programda öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıdı.

Kitap Okuma Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin finalinde ise projeye dahil olan okullar için şenlik programları düzenlendi. Programlarda sahne gösterileri, oyun alanları ve çeşitli aktiviteler yer aldı.

Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi, yazar ve meddah Osman Bozdemir tarafından meddah gösterisi de gerçekleştirildi. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı.

KAYACILAR: OKUMAK BAŞARININ ANAHTARIDIR

Şenlik programında konuşan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi'nin eğitime yönelik çalışmalarına teşekkür etti.

Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde birçok önemli projenin hayata geçirildiğini belirten Kayacılar, Karatay İnsani Değerler Projesi kapsamında öğrencilerin milli ve manevi değerleri öğrenmeleri ve gelecek nesillere aktarmaları adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kitap Okuma Projesi'nin de bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kayacılar, okumanın öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Kayacılar, 'Öğrencilerimizin bu yaşlarda kazanabilecekleri en güzel alışkanlık okuma alışkanlığıdır. Okuma alışkanlığını edinen kişiler, hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar başarılı olurlar.' dedi.

Projeye büyük önem verdiğini ifade eden Turan Kayacılar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine eğitime ve kitap okuma projesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.