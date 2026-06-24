Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Uşak'ta gerçekleştirilen eğitimde, mersin balıklarında ultrasonografi yöntemiyle erken yaşta cinsiyet tespiti uygulamaları ele alındı. Eğitimle damızlık yönetimi ve üretim verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

UŞAK (İGFA) - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uşak'ta faaliyet gösteren mersin balığı yetiştiricilik tesisinde erken dönem cinsiyet tespitine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, mersin balıklarında ultrasonografi yöntemi kullanılarak erken yaşta cinsiyet belirleme teknikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alındı. Programda yetiştiricilik faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik güncel yöntemler katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim, Azerbaycan Tarım Bakanlığı Balıkçılık ve Akuakültür Genel Müdürlüğü Uzmanı Elçin Rzayev tarafından verildi. Katılımcılar, ultrasonografi teknolojisinin damızlık yönetimi ve üretim planlamasındaki kullanım alanları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, erken dönem cinsiyet tespiti uygulamalarının damızlık yönetiminin güçlendirilmesine, üretim planlamasının daha etkin yapılmasına ve yetiştiricilik faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Yetkililer, su ürünleri yetiştiriciliğinde modern teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik eğitim ve iş birliği çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.