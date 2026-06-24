Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hamzabeyli Köyü'nde kadınlara yangın güvenliği eğitimi vererek afet bilincini artırdı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için yürüttüğü 7/24 esaslı çalışmalarına eğitimlerle devam ediyor.

Yaz aylarında artan yangın riskine karşı özellikle ormanlık bölgelerde önlem alan ekipler, Hamzabeyli Köyü'nde kadınlara 'Yangın Güvenliği' eğitimi verdi.

Yangının çıkma koşullarını önleme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerine dair teorik eğitim alan kadınlar, tüpleri kullanmayı da öğrenerek olası bir yangın anında neler yapacaklarını öğrendi.

Kadınlar aldıkları eğitim sayesinde olası bir yangın anında Hamzabeyli'yi daha da güvenli bir hale geldiğini söyledi.

DURANOĞLU: 'ORMANLIK ALANLARDA YANGINLAR ARTMAYA BAŞLADI, BİLİNÇLİ OLMAMIZ GEREK'

Kentte yaşanılabilecek olası bir afete karşı birçok eğitim verdiklerini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'nde İtfaiye Çavuşu Raşit Duranoğlu, 'Bugün burada yaptığımız eğitimde ise; 'Yangın nedir, yangın nedenleri nelerdir, yangın sınıfları nelerdir, yangın sönme tüpleri nasıl kullanılır?' konularına değindik. Eğitimimiz ilk önce teorik olarak geçti, daha sonrasında dışarıda pratiğini de yaptık' dedi.

Yangınla karşılaşma durumunda can ve mal kaybını önlemek ya da en aza indirmek için eğitimlerin çok değerli olduğunu kaydeden Duranoğlu, 'Yangın söndürme tüpleri de bizim için çok önemli. 'Tüp nasıl kullanılır, hangi sınıflara müdahale edebilirim, doğru kullanım şekli nedir?' gibi eğitimlerde de kullanma şeklini öğrenmemiz lazımdı ve biz de bu eğitimi verdik' sözlerine yer verdi.

Duranoğlu, ayrıca yangın konusunda en hassas noktalardan birinin de çocuk güvenliği olduğunu söyledi. Katılımcılara 13 yaşına kadar çocukları evde yalnız bırakmamaları gerektiğini söyleyen Duranoğlu, birkaç dakika bile çocukları gözetimsiz bırakmanın facialara neden olabileceğini ifade etti.

Sıcak bir iklimi olan Mersin'de havaların daha da ısınmasıyla ormanlık alanlarda yangınların artabileceğine dikkat çeken Duranoğlu, 'Ormanlık alanlarda yangınlar çok fazla artmaya başladı, vatandaşlarımız bu konuda bilinçli olması lazım. Bizler şehir merkezinden, en ücra yerlere kadar yangın eğitimi vermeye gidiyoruz ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz. 15 Mayıs-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı ama vatandaşlardan ricamız; çalı, çırpı yak mamaları, anız yangınlarına sebep olmamaları ve harici olarak kamp, piknik için özel olarak ayrılan yerlerde bu işlemlerini yapmalarını istiyoruz. Ormanlık alanlarımızı bu konuda kullanmalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü ormanlar bizim geleceğimiz ve orada yaşayan canlılarımız var' diyerek, Mersin'in ormanlarıyla daha da güzel olduğunu vurguladı.