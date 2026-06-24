Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile AFAD Bursa İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'ENAF-ABGE Projesi' başarıyla tamamlandı. Türkiye'de özel gereksinimli bireylerin afet süreçlerine yönelik geliştirilen ilk kapsamlı modellerden biri olarak gösterilen proje kapsamında eğitimler, tatbikatlar ve gönüllü ekip çalışmaları gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD Bursa İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 'Engelli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Afet Yönetim Modeli (ENAF) - Afetlerde Birlikte Güçlüyüz (ABGE) Ekibi Oluşturma Projesi'nin kapanış programı düzenlendi. Türkiye'de özel gereksinimli bireylerin afet öncesi, afet anı ve afet sonrası ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ilk kapsamlı modeller arasında yer alan proje, düzenlenen törenle tamamlandı.

Osmangazi BTSO Oğuz Kağan Köksal Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje, özel gereksinimli bireylerin afet süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgi, destek ve güvenliğe erişimini artırmayı amaçladı. Projenin temeli, 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgelerinde görev yapan öğretmenler ve AFAD personelinin sahada edindiği deneyimlere dayanılarak oluşturuldu.

Proje kapsamında özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve personele AFAD uzmanları tarafından afet farkındalığı, güvenli müdahale yöntemleri, kazazede taşıma teknikleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sistemi (KAVKAS) konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Karşılıklı bilgi paylaşımına dayanan çalışma kapsamında özel eğitim öğretmenleri de AFAD personeline engel türleri, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları ve doğru iletişim yöntemleri konusunda eğitimler verdi. Böylece afet yönetiminde kapsayıcı ve örnek bir iş birliği modeli oluşturuldu.

Projenin önemli aşamalarından birini oluşturan saha tatbikatlarında ise gerçeğe yakın afet senaryoları uygulandı. Tatbikatlarda ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetleri test edilirken, özel gereksinimli bireylerin güvenli tahliyesine yönelik uygulamalar da başarıyla gerçekleştirildi. Kapanış programında konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, afetlerin ne zaman yaşanacağının bilinmediğini ancak hazırlık seviyesinin artırılabileceğini belirterek, eğitim camiası olarak toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir hazırlık anlayışını benimsediklerini söyledi. Çokgezer, 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' anlayışıyla yürütülen proje sayesinde özel gereksinimli bireyler adına önemli kazanımlar elde edildiğini ifade etti.

Programda eğitimlerini tamamlayan ABGE ekip üyelerine sertifikaları ve AFAD gönüllüsü kimlik kartları verilirken, projeye destek sağlayan kamu kurumları, yerel yönetimler, arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına da plaket takdim edildi. Türkiye'ye örnek gösterilen proje, paydaşlara teşekkür edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.