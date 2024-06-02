Çay üreticisinin sesini duyurmak üzere Rize'ye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çay Kanunu'nun mutlaka çıkarılması gerektiğini kaydetti.RİZE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Çay Mitingi’nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çay üreticilerinin sesine ses olmak üzere gittiği Rize'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Baheçli'ye ve Rize'nin tüm milletvekillerine seslendi.

"Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Teklife 'evet' dendiğinde işçinin de üreticinin de sorunu çözülüyor. Sayın Bahçeli'ye, Sayın Erdoğan'a, Rize'nin bütün milletvekillerine sesleniyoruz." dedi.

Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Çay Mitingi’mizdeyiz. https://t.co/KjvUM8Y0x6— CHP ???????? (@herkesicinCHP) June 2, 2024

"Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinde hakaret etmenin, tartışmanın, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye ne Türkiye'ye faydası var" diyen Özel, "Ancak buradan Sayın Erdoğan'a, kendi memleketinden AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya, çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim. CHP olarak bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi, 31 Mart'ta hep birlikte büyük bir başarı kazandığımız 'Türkiye İttifakı'nın bize yüklediği sorumluluktur. O yüzden 'Türkiye İttifakı'nın verdiği görev ve sorumlulukla buraya geldim. Karşımda sadece CHP'liler yok, sadece CHP'liler değil; tüm görüşten Rizeliler buradalar. Doğu Karadenizliler buradalar. Burada Rize İttifakını görüyoruz, çay ittifakını görüyoruz. Elbette bir sorun varsa; oraya gitmek boynumuzun borcu. Ancak buraya sadece bir siyasi partinin lideri olarak değil; Atatürk’ün verdiği talimatla uzun yıllar çalışılıp, çay kanunu çıkarılıp, İsmet Paşa'nın emekleriyle ve Sayın babası Zihni Derin'in bu topraklara çayı kazandırmasıyla, 100 yıl önce çayı Rize'ye, Doğu Karadeniz'e kazandıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak geldim" diye konuştu.

Daha sonra Özel, Rize'de girdiği çay bahçesinde eline makas alarak çay hasat etti. Çay toplayan üretici ailelerle bir araya gelen Özel, alanda yaş çayların konulduğu tabutu, omuzlarda taşıyan üreticiler, kilogram başına 17, destekleme bedelinin ise 2 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi.