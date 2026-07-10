Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda sahne alan Resul Dindar, kendine özgü yorumu ve sevilen eserleriyle festival ziyaretçilerine unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. Konser sırasında kızını da sahneye davet eden sanatçı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı

SAKARYA (İGFA) - Resul Dindar, 'Sibelum', 'Gümüşhane Kızları' ve 'Hiç Mi' başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Karadeniz ezgilerinden oluşan repertuvarı ve güçlü yorumuyla dinleyicilerden büyük alkış alan sanatçı, konser boyunca sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu.

Konserin en özel anlarından biri ise Resul Dindar'ın kızını sahneye davet etmesi oldu.

Kızıyla birlikte izleyicileri selamlayan sanatçı, festival alanında duygu dolu anlar yaşanmasına vesile olurken, bu anlamlı buluşma müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sevilen eserlerini dinleyicilerle birlikte seslendiren Resul Dindar, performansıyla festivalin öne çıkan konserlerinden birine imza attı.