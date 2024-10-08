Körfez Yarış Pisti'nde yapılan seremoninin ardından, yarışçılar Cumartesi ve Pazar günleri boyunca Kocaeli'nin eşsiz doğasında belirlenen toprak etaplarda tozu dumana katarak kıyasıya bir mücadele verdi. 15 farklı kategoride yapılan yarışlarda, pilotlar performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Özellikle, 16,95 km uzunluğundaki Remed Assistance özel etabı büyük ilgi topladı. Bu etapta birinciliği, Tork Sport WRT takımından Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı kazandı. Parkur Racing takımından Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre ise ikinci sırayı aldı. KOCAELİ (İGFA) - Sezon boyunca farklı kategorilerde lider olan isimlere verilen Remed Assistance özel ödülünün bu yarıştaki kazananı Sınıf 5 birincisi Atış Motorsports adına yarışan Sevcan Sağıroğlu ve Güray Akgün oldu.

Dereceye giren pilotların özel ödüllerini, Remed Assistance Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özbay ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesan takdim etti. Yarış sonrasında değerlendirmelerde bulunan Özbay: “Hafta sonu katıldığım Kocaeli Rallisindeki etapları değerlendirdiğimde fiziki alanın uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Araçların toprak pist üzerindeki geçişleri hepimize görsel bir şölen yaşattı. Tüm pilotlarımızın özellikle de Remed Assistance etabını kazanan Sevcan Sağıroğlu gibi kadın pilot ve co-pilotlarımızın bu başarılı performanslarını görmek ise bizler için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın sonuna yaklaşırken, böyle önemli bir organizasyona Remed Assistance olarak destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Çekici ve ambulans ekiplerimizle yarışın güvenliğini sağlayarak hem yarışçıların hem de araçların yanında olmaya devam edeceğiz. Kocaeli Rallisinde dereceye giren tüm yarışçıları gönülden tebrik ediyorum. Bu harika organizasyona katkı sağlayan TOSFED yetkililerine, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü'ne ve tüm sponsorlara teşekkür ederim." dedi.

Atış Motorsports adına yarışan Sevcan Sağıroğlu yaptığı açıklamada “Oldukça keyifli bir yarış oldu. Etapların hem heyecan verici hem de zorlu geçtiğini söyleyebilirim. Toprak pistteki deneyimim, asfalta göre daha az. Bu, toprak zeminde katıldığım ikinci yarıştı. Eskişehir Rallisi'nden sonra bu etaplarda yarışmak ise ayrı bir keyifti.” dedi.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası, 02-03 Kasım tarihlerinde İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan İstanbul Rallisi ile sona erecek.