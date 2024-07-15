Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Rektör Prof. Dr. Altun, mesajında şunları kaydetti:

“15 Temmuz 2016 günü devletimizin kolluk kuvvetlerine sızmış kendini bilmez bir avuç hain azınlık FETÖ/PDY Terör Örgütü mensupları tarafından Milli İrademizi ve ülkemizin geleceğini hedef alan menfur bir darbe teşebbüsü gerçekleştirilmiştir.

Hain darbe girişiminde Milli Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz başta olmak üzere birçok kamu binamıza zarar verilerek, işgal edilmeye çalışılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” anlayışı ile o gece canı pahasına erkeğiyle, kadınıyla, genciyle ve yaşlısıyla sokaklara inen Aziz Türk milleti, darbe girişimini ölümü bile göze alıp bertaraf etmiştir.

Tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Aziz Türk Milleti’ni dün olduğu gibi bugünde bölmek ve parçalamak isteyen hiçbir şer odağı başarılı olamayacaktır.

Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bizler, Çanakkale ruhu ile o gece tankın, uçağın ve silahların karşısında göğüslerini siper ederek, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız.



Bu duygu ve düşüncelerimle, 15 Temmuz 2016’da Aziz Türk Milleti’nin varlığına, istikbaline kastederek darbe girişiminde bulunmak isteyen hainlere karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”