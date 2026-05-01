Mingeçevir Devlet Üniversitesi Rektörü Anar Eminov, Türk dünyası üniversiteleri arasındaki akademik iş birliklerinin ortak bir entelektüel alan oluşturduğunu ve bilimsel entegrasyonu güçlendirdiğini vurguladı.

Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Mingeçevir Devlet Üniversitesi Rektörü Anar Eminov, yükseköğretim kurumlarının günümüzde devletlerin entelektüel gücünü şekillendiren stratejik yapılar hâline geldiğini belirterek, uluslararası akademik iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Eminov, üniversitenin başta Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile geliştirdiği iş birlikleri sayesinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bilimsel entegrasyona katkı sunduğunu ifade etti. Türk dünyası üniversiteleri arasındaki ortak tarihî ve kültürel bağların akademik iş birliklerini daha güçlü kıldığını belirten Eminov, bu sürecin ortak bir bilimsel ekosistem oluşturduğunu söyledi.

Bu kapsamda Orhun Değişim Programı'nın stratejik rolüne dikkat çeken Rektör Eminov, programın öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırarak bilimsel etkileşimi güçlendirdiğini vurguladı. Öğrenci ve akademisyenlerin farklı üniversitelerde deneyim kazanmasının bilimsel bakış açılarını genişlettiğini belirten Eminov, bu sürecin bilgi paylaşımını ve akademik ağları geliştirdiğini ifade etti.

Rektör Anar Eminov ayrıca ODTÜ tarafından düzenlenen uluslararası yaz okullarının önemli bir deneyim sunduğunu, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Mingeçevir'de mayıs ayında gerçekleştirilecek uluslararası konferansların ise akademik diyaloğu güçlendireceğini kaydetti. Lisansüstü eğitimde uygulamaya dönük yeni bir model benimsediklerini belirten Eminov, tez konularının sanayinin ihtiyaçlarına göre belirlendiğini ve araştırmaların somut çıktılar üretmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yapay zekâ ve dijital teknolojilerin üniversitenin stratejik gelişiminde öncelikli alanlar arasında yer aldığını dile getiren Eminov, teknopark ve inovasyon ekosistemi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Açıklamasında üniversiteler arası ilişkilerin kalıcı etkisine vurgu yapan Eminov, 'Bu köprüler bilgi üzerine inşa edilir ve zamanla daha da güçlenir' dedi. Eminov, Türk dünyası üniversiteleri arasında kurulan akademik bağların gelecekte ortak bilimsel platformlar ve güçlü bir entelektüel alan oluşturacağını sözlerine ekledi.