Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, uluslararası hukuku hiçe sayarak Küresel Sumud Filosu'na saldırıda bulunan İsrail'e tepki gösterdi. Büyükakın, Kocaelili Şahin Yaşlık ve tüm aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.

KOCAELİ (İGFA) - İsrail zulmü altındaki Gazze'de mazlumlara destek olmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından müdahalede bulunuldu.

Kocaelili aktivist Şahin Yaşlık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Türk ve yabancı aktivist ile iletişim koptu. İsrail'in hukuk ve vicdan tanımaz tavrı, tüm dünyada tepki çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 'Korsanlık' olarak nitelendirdiği eyleme tepki gösterdi. Büyükakın şunları söyledi: 'Uluslararası sularda, tüm insanlığın gözü önünde hukuku ve vicdanı hiçe sayan yeni bir korsanlık eylemi yaşanıyor.

'HER ZAMAN FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ'

Gazze'deki mazlumlara destek olmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik bu zorba müdahale, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Bu hukuksuz müdahale sırasında alıkonulan vicdanlı eylemciler arasında Kocaelili hemşehrimiz, kıymetli aktivist Şahin Yaşlık da bulunmaktadır. Şahin kardeşimizin ve tüm insan hakları savunucularının durumunu yakından takip ediyor; derhal ve sağ salim serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Hangi coğrafyada olursa olsun, haksızlığın ve zulmün karşısında durmak bir tercih değil, en temel insanlık borcudur. Dün olduğu gibi bugün de haklı davasında Filistin halkının yanındayız. Her zaman!'