AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Taşkent'te Özbekistan Acil Durumlar Bakanı Aziz İkramov ile bir araya gelerek afet yönetimi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 'Deprem Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü' programları kapsamında temaslarda bulundu.

Vali Pehlivan, Özbekistan Acil Durumlar Bakanı Aziz İkramov ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki afet yönetimi iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Görüşmeye AFAD Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammet Maruf Yaman da katıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada tarafların, afet yönetimi alanında mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, ikili anlaşmaların ve eylem planlarının güncellenmesi konularında mutabık kalınırken ayrıca INSARAG (Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu) çerçevesinde kurumlar arası koordinasyonun artırılması da gündeme geldi. Görüşmede, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinde edindiği tecrübe ve afet yönetimi kapasitesinin paylaşılması, Özbekistan'ın yeniden yapılanan afet yönetimi sistemine katkı sağlanması ve AFAD'ın kurumsal deneyimlerinin aktarılması konuları da değerlendirildi.

Ayrıca iki ülke arasında müşterek eğitim, seminer ve tatbikatların düzenlenmesi ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamındaki çalışmaların sürdürülmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

