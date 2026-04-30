KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında planlanan askeri anlaşmanın ada ve bölgede güvenlik dengelerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

KKTC (İGFA) - KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında Haziran 2026'da imzalanacağı duyurulan Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşma'ya (SOFA) ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Fransız askeri unsurlarının ada üzerinde konuşlandırılması, askeri sanayi iş birliği, ortak tatbikatlar, teknoloji paylaşımı ve askeri tesislere destek gibi unsurları içeren anlaşmanın 'büyük endişeyle' takip edildiği ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın insani amaçlar çerçevesinde sunulmasına rağmen, gerçekte bölgedeki güç dengelerini değiştirmeye yönelik bir adım olduğu belirtilerek, bunun istikrar ve diyalog çabalarını olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu tür askeri iş birliklerinin Rum tarafının askeri kapasitesini artırmayı hedeflediği, Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki egemen eşit haklarını yok saydığı ve bölgesel gerginliği artırdığı ifade edildi.

Ayrıca GKRY'nin adanın tamamını veya Kıbrıs Türk halkını temsil etme yetkisi bulunmadığı belirtilerek, imzalanması planlanan anlaşmanın KKTC ve Kıbrıs Türk halkı açısından 'yok hükmünde' olduğu kaydedildi. Açıklamada, bu gelişmelerin Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin önemini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanarak, güvenliğin temini için Türkiye ile savunma iş birliğinin sürdürüleceği mesajı verildi.