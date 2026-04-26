Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ABD Başkanı Trump'a, Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.