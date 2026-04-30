ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Kral Günü' dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyledi. Etkinliğe Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin bugün çok boyutlu bir ortaklığa dönüştüğünü vurgulayan Bolat, diplomatik bağların ekonomi, ticaret, kültür ve savunma alanlarında derinleştiğini ifade etti. Türkiye ile Hollanda'nın NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası platformlarda da yakın iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Bolat, Hollanda'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkat çekerek, ikili ticaret hacminin 2015'te 6,4 milyar dolardan 2025'te 13,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi. 'Hedefimiz, 2026 yılı sonunda 15 milyar dolar seviyesine ulaşmak' dedi. Hollanda'nın Türkiye'de 32 milyar dolarlık yatırımla ilk sırada yer aldığını belirten Bolat, Türkiye'de faaliyet gösteren 3 binden fazla Hollanda şirketinin ekonomik ilişkileri güçlendirdiğini aktardı. Türk yatırımlarının da Hollanda'da 25 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Karşılıklı turizm ve ulaşım verilerinin de güçlü ilişkilere işaret ettiğini belirten Bolat, 2025'te Türkiye'nin 1,3 milyon Hollandalı turisti ağırladığını söyledi.

Öte yandan Bolat, Türkiye'nin savunma sanayisi ve küresel ticarette stratejik rolüne dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde yapılacak temas ve toplantılarla iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da ileri taşınacağını vurguladı.