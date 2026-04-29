İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'daki toplantıda düzensiz göç, terör ve organize suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da düzenlenen 'Üçlü Mekanizma Toplantısı' kapsamında Thanos Plevris ve Emil Dechev ile bir araya geldi.

Bakanlıktan aktarılan bilgiye göre rtoplantıda; düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği, terör ve organize suçlarla mücadele ile iltica sisteminin etkinliği gibi başlıklar ele alındı.

Görüşmede Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede izlediği çok boyutlu stratejiye dikkat çekilerek, kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme süreçlerine kadar kapsamlı bir yaklaşım sürdürüldüğü vurgulandı.

Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Mustafa Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede atılan adımların yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağladığını ifade ederek, terör ve organize suçlarla mücadelede bilgi paylaşımının artırılması ve ortak bir hassasiyet geliştirilmesinin önemine işaret etti. Bakan Çiftçi, toplantıda, üç ülke arasında yürütülen üçlü mekanizmanın bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemli bir iş birliği zemini oluşturduğu ve bu yapının güçlendirilerek sürdürüleceği konusunda mutabık kalındığını duyurdu.