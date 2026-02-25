Rekabet Kurumu, özel okul ücretleri ile yemek, kıyafet ve kırtasiye gibi yan hizmetlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şikâyetler üzerine 19 teşebbüs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, son dönemde özel okul işletmeciliği alanında faaliyet gösteren kurumların eğitim ücretleri ile yan hizmet kalemlerindeki fiyat artışlarına ilişkin yoğun şikâyetler üzerine harekete geçti.

Kurumdan yapılan açıklamada, artan fiyatlar ve bazı hizmetlerin belirli kanallardan teminine yönelik zorunluluk iddiaları kapsamında önaraştırma yürütüldüğü bildirildi.

Önaraştırmada; okul kayıt ücretlerinde yüksek oranlı artışlar yapıldığı, yemek, kitap-kırtasiye ve okul kıyafeti gibi kalemlerde aşırı fiyat uygulandığı, bazı yan hizmetlerin eğitim hizmetine fiilen bağlandığı ve velilerin belirli satış noktalarına yönlendirildiği yönündeki iddiaların incelendiği belirtildi.

Elde edilen bulgular çerçevesinde Rekabet Kurulu'nun 29 Ocak 2026 tarihli toplantısında 19 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında soruşturma açılmasına 26-03/73-M sayılı kararla hükmedildi. Soruşturma açılan kurumlar arasında Bahçeşehir Okulları AŞ, Bil Eğitim Kurumları AŞ, Bilnet Eğitim Kurumları AŞ, Okyanus Eğitim Kurumları AŞ, Uğur Okulları AŞ ve TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi'nin de bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, eğitim sektöründe adil, şeffaf ve etkin rekabet ortamının sağlanmasının; öğrenciler, veliler ve sektör paydaşlarının haklarının korunması açısından kritik önemde olduğu vurgulanırken, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.