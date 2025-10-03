Yeşilçam'ın da emektarlarından Recep Bülbülses, nefes darlığı dolayısıyla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İSTANBUL (İGFA) - Recep Bülbülses'in vefat haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Akay, 'Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda 'Ölmek İstemiyorum' açıklamasında bulunan Yeşilçam'ın da emektarlarından Recep Bülbülses'in rahatsızlığı ilerlemişti ve dün gece nefes darlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1997 yılında Unkapanı'nda önüme atlamış ve 'beni ünlü yap' diyerek bağırmıştı. Mekânı cennet olsun inşallah.' ifadelerini kullandı.

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Mardin doğumlu Recep Bülbülses'in sinema kariyeri 1983 yılında rol aldığı Kardeşim Benim filmiyle başladı. Kariyeri boyunca 60'ın üzerinde filmde rol alan Recep Bülbülses, sinemadaki düşüşü sonrası müzik kariyerine başladı.

Popülerliğini kaybeden Bülbülses, sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlıyordu.