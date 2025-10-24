Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent genelinde yürütülen çalışma alanlarını yerinde inceleme yaparken çeşitli mahallelerde esnaf ve vatandaşları dinleyip, sohbet etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet edip, dinleyerek not alan ve çözümler üreten Nevşehir Belediye Başkan Rasim Arı'nın mahalle ziyaretlerine başkan yardımcıları, ilgili müdürlükler ve birim amirleri eşlik etti.

2000 Evler Mahallesi parkı içerisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Arı'ya özellikle gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Park çevresindeki ve belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma alanlarının etrafında bulunan esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Arı, kendisine iletilen istekleri de dinleyerek vatandaşlarla keyifli sohbet gerçekleştirdi. Başkan Arı, birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, mesai mefhumu gözetmeden hafta içi, hafta sonu, gece ve gündüz sürekli vatandaşlarla iletişim ve kontak halinde olduklarını belirterek 'Her zaman vatandaşlarımızla iç içe gönül gönüleyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, şehrimizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Bu şehrin gelişip güzelleşmesine birlikte şahitlik edeceğiz' diye konuştu.