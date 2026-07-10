Mardin 1969 Spor taraftarlarını tribünlerde tek ses yapacak, şehrin tarihi dokusuyla futbol aşkını hip-hop kültürüyle harmanlayan yepyeni bir rap şarkısı yayınlandı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Rap müziğin dikkat çeken isimlerinden Federal MC, gönül verdiği şehrin takımı Mardin 1969 Spor için özel bir çalışmaya imza attı. Sözleri ve yüksek ritmiyle kırmızı-lacivertli renklere gönül verenlerin nabzını yükseltecek olan parça, dijital platformlarda ve sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

'Mardin'in Sokaklarındaki Coşkuyu Ritimlere Döktüm'

Mardin'in kadim kültürünü ve futbolun birleştirici gücünü modern rap altyapısıyla bir araya getiren Federal MC, projenin arkasındaki motivasyonu şu sözlerle dile getirdi: 'Mardin'in dar sokaklarından yükselen o saf coşkuyu, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nun enerjisini en iyi anlatabileceğim dil rap müzikti. Bu çalışma sadece bir parça değil; bu armaya, bu şehre gece gündüz demeden destek veren büyük Mardin Spor taraftarına ve sokaklara benim bir hediyemdir.'

Tribünlerde Ritimler Mardin Spor İçin Vuracak

Geleneksel motiflerin sert hip-hop altyapılarıyla birleştiği şarkı, yüksek enerjisiyle tam bir tribün marşı niteliği taşıyor. Kulüp yönetiminin ve taraftar gruplarının da şimdiden beğenisini kazanan eserin, önümüzdeki günlerde stadyum hoparlörlerinden yükselmesi ve taraftarların diline dolanması bekleniyor.

Federal MC'nin, Mardin Spor'un şampiyonluk yolundaki inancını ve mücadelesini samimi bir dille anlattığı bu özel parça, tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerini bekliyor.