Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferinde şehit aileleri, gaziler ve ailelerini bir araya getiren özel bir iftar programı düzenledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi'nin şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programı, Kavaklı Kongre Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programa şehit aileleri, gaziler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Programa; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askerî erkân, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

DEĞERİ PAHA BİÇİLMEZ AZİZ VATANIMIZ

Tüm davetlileri masalarında ziyaret ederek sohbet eden Başkan Sezer, programa katılım sağlayan şehit ve gazi ailelerine teşekkür etti. Programda söz alan Başkan Sezer, 'Bu akşam mübarek Ramazan ayı münasebetiyle, değeri paha biçilmez aziz vatanımız için şehit olan kahramanlarımızın çok muhterem aileleri ve gazilerimiz ile iftar yemeğinde bir araya gelerek birlikte oruç açma şerefine nail olduk. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan çok değerli gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum' dedi.