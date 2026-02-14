Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı 'Türkiye'nin Deprem Direnci' panelinde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, kentsel yenilenmede alınacak daha çok yol olduğunu vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - MÜSİAD Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Deprem Direnci: 6 Şubat'tan Marmara'ya Dersler' paneli, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panele Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu, belediye başkanları, ticaret odalarının başkanları ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

KURUM: ARTIK DEVLET BABA VAR

Törende konuşan Bakan Murat Kurum, Marmara'nın kalbinde, Türkiye'ye ilham olan Kocaeli'de değerli iş insanları ile bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirtti, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri andı. Bir gecede 14 milyon insanımızın hayatının değiştiği deprem felaketi sonrası yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kurum şunları söyledi: '11 ilde, 4 bin 333 köyde, 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiye kurduk. Saatte 23, günde 550 konut üretim temposuyla yürüttüğümüz seferberlikte, tam 455 bin konut inşa ettik. 'Devlet Baba' benzetmesinin hakkını vererek milletimizin arkasında bir dağ misali dimdik durduk.

'HAYAL KURDUK VE YAPTIK'

Bu süreçte, sistemli bir dezenformasyon süreciyle de mücadele ettik. Bizi hayalperestlikle suçladılar. Evet biz o hayali kurduk, o hedef için yaptık, tamamladık, büyük bir coşkuyla hak sahiplerine teslim ettik! Biz milletimizi mağdur etmeyiz, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, zorda bırakmayız. 24 yıldır tüm afet alanlarında ne yaptıysak, hangi koşulları sunduysak, yine aynısını yapacağız. Milletimiz, kimin iş yaptığını, kiminse sadece konuştuğunu da çok iyi görüyor. Milletimiz şunu da çok iyi biliyor ki: 455 bin konutu eşi benzeri görülmemiş bir hızla bitirip teslim eden bu irade, şehirlerimizi her anlamda eskisinden çok daha iyi bir konuma getirecek kudret ve kararlılığa da sahiptir.'

'KENTSEL DÖNÜŞÜM EN ETKİLİ İLAÇTIR'

Bakan Murat Kurum, depremin bu toprakların değişmeyen imtihanı, kentsel dönüşümün ise bu imtihana karşı en sağlam tedbir olduğunu belirterek, 'Kentsel dönüşüm, en etkili çaremiz. Biz depremi beklemeden dönüşüm yapıyoruz. 2012 yılından beri kentsel dönüşümü bir milli güvenlik meselesi olarak görerek, çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 252 bin konutu dönüştürdük. 258 bin bağımsız bölümün ise dönüşümü devam ediyor. Tüm bu süreçte vatandaşlarımızın da sorumluluk almalarını bekliyoruz. Bunun dışında, yerel yönetimlerimizle her zaman omuz omuza çalışmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Çünkü bu mesele; parti rozeti değil; insan hayatı meselesidir' dedi.

BÜYÜKAKIN: 315 BİN BİNA TARANDI

Başkan Tahir Büyükakın ise Kocaeli genelindeki 315 bin binanın taramasını yaptıklarını hatırlatarak sözlerine başladı. Başkan Büyükakın, 'Bu binalardan 160 bin kadarının 17 Ağustos 1999 depreminden önce yapıldığını belirledik. Bütün kentsel dönüşüm çalışmalarımızı bu veri tabanı üzerinden yürütüyoruz. Bunun yanında sanayi kuruluşlarının durumuyla ilgili bir envanter taramasını da gerçekleştiriyoruz. Binaların sadece depremsellik açısından değil aynı zamanda diğer risklere karşı güvenliği açısından da çalışmalar yürütüyoruz. Mesela yangın güvenliği ile ilgili çalışmalar belki de Marmara Bölgesi'nde en fazla dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor.

'YANGIN GÜVENLİĞİ ARTIRILMALI'

Bölgemizin endüstriyel yangınlarla ilgili tedbirleri, bölge bazlı bir üst akılla yönetilmeli. Çünkü hiçbir ilin yangın teşkilatı, endüstriyel yangınlar için tasarlanmış değil. Yeni yapılan yüksek katlı binalardaki durum da aynı. Yangın teşkilatlarımız, bu binalara müdahale açısından henüz daha tam yeterli değil. Dolayısıyla Kocaeli'nin, Marmara ile birlikte bir bütün olarak düşünülerek bir yangın güvenliği meselesini de gözden geçirmekte fayda var. Sanayi kuruluşlarının sürdürülebilirliği için bu konuda ayrıca hazırlık yapılması gerekiyor. Bu konuda, Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz son dönemdeki çalışmalarda, 3 bölgede kentsel yenileme işlemleri bitmek üzere. Ama alt toplamda 15 tane bölgede bu çalışma yapılıyor.

'BAKANIMIZ HEP YANIMIZDA'

Körfez Barbaros Mahallesi'ndeki sorun çözüldü. Gölcük'teki ve İzmit Cedit Konutları'ndaki çalışmalar bitmek üzere. Sosyal konut yapılan başka alanlarımız da var. Bu noktada Sayın Bakanımızın desteğini çok yakından hissediyoruz. Ancak kentsel yenilenme, şehrin riskli binalarının yenilenmesi anlamında daha alacak çok mesafemiz var. Özellikle imar planlarında yapılması gereken değişiklikler var. Ve biz bunları tamamladık, meclisimize gönderdik. Çıkacak plan notu kararlarıyla birlikte, dönüştürülmesi gereken ancak 4 kattan fazlasına izin verilmeyen binalar sorunu yakın zamanda halledilmiş olacak. Şehrimizde yapılacak çok iş var. Ama Sayın Bakanımızın desteği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onları da hızlı bir şekilde tamamlayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum' dedi.

BÜYÜKAKIN PLAKET TAKDİM ETTİ

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, 6 Şubat depremleri sonrası yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu da Kocaeli'nin ülke ekonomisindeki önemine vurgu yaptı. Milletvekili Veysel Tipioğlu, 'Kocaeli gibi üretimin başkenti olmuş bir kent, Türkiye ekonomisini omuzlamış durumda' dedi. Vali İlhami Aktaş ise, devletin deprem sonrasında her türlü imkanı ile halkının yanında olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından organizasyonda emeği bulunanlara, Bakan Kurum ve Başkan Büyükakın tarafından plaketleri takdim edildi.