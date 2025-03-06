Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Ayı Çocuk Şenliği, çocuklara eğlence dolu anlar yaşatıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara şenlik havasında yaşatıyor. Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Ramazan ayı Çocuk Şenliği, mahalle mahalle çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda başlayan Ulaşlı Düğün Salonu ve Panayır Mahallesi’nde devam eden şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİNİ EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş’in canlı gösterileri, çocuk eğlenceleri ve maskotların yer aldığı şenliğe katılan çocuklar, Ramazan ayının manevi atmosferini eğlenerek öğreniyor. İnteraktif etkinliklerde Ramazan ayının manevi değeri hakkında faydalı bilgiler öğrenen çocuklar, çeşitli ikramların yer aldığı etkinliklerde doyasıya eğlenmenin tadını çıkarıyor.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Çocuk Şenliği’ne yoğun katılım gösteren çocuklar ve aileleri, etkinliği düzenleyen Gölcük Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda sürecek olan Çocuk Şenliği, miniklerin hafızalarında unutulmaz anılar bırakmaya devam edecek.