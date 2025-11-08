Rahmi M. Koç Müzesi, ara tatilde çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu. Çocuklar, düzenlenen atölye çalışmalarıyla Atatürk'ü anacak, uçuş simülasyonunda pilot olacak, güneş sisteminde yolculuğa çıkacak.

İSTANBUL (İGFA) - 30 yılı aşkın süredir sanayi, ulaşım ve iletişim tarihinin mirasını yaşatan Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, çocukları ara tatilde eğlenceli ve eğitici bir deneyime davet ediyor.

11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak, bilim ve sanat dünyasında çıktıkları yolculukta yeni keşifler yapacak.

11 KASIM: 'ÇERÇEVEMDE ATATÜRK, KALBİMDE ATATÜRK'

Ara tatilin ilk etkinliği 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası vesilesiyle düzenlenen 'Çerçevemde Atatürk, Kalbimde Atatürk' adlı atölye çalışması olacak. 7-10 yaş arası çocuklara yönelik etkinlik, 11 Kasım Salı Günü saat 11.00 ve 14.00'da Fenerbahçe Vapuru'nda iki seans halinde yapılacak.

12 KASIM 14.00: SİMÜLASYON ATÖLYESİ

9-12 yaş arası çocuklara yönelik uçuş simülasyonu etkinliğinde katılımcılar minik birer pilot olacak ve kısa bir uçuş deneyiminin ardından ahşap maketlerini tamamlarken, uçuş serüveniyle ilgili bilgiler edinecek.

13 KASIM 14.00: ASTRONOMİ ATÖLYESİ

6-8 yaş grubundaki çocukların katılacağı Astronomi Atölyesi'nde çocuklar Güneş Sistemi'nde bir yolculuğa çıkacak. Bu atölyede çocuklar gezegenleri sadece öğrenmekle kalmayacak, onları kendi elleriyle yaparak bir 'güneş sistemi' maketine dönüştürecek. Bu sayede hem bilimsel gözlem ve modelleme yapmayı öğrenecek hem de evrenin büyüklüğünü kavrayacaklar.

14 KASIM 14.00: 3-2-1 MOTOR SİNEMA ATÖLYESİ

Sinema başlamadan önce hareket nasıl görünüyordu? 8-10 yaş grubuna yönelik bu atölyede çocuklar kendi zoetroplarını yapacak, çizimleri canlandıracak ve animasyonun ilk adımlarını keşfedecek!

Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki 'Çerçevemde Atatürk, Kalbimde Atatürk' etkinliği ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretli olduğu diğer atölye çalışmaları hakkında detaylı bilgi için [email protected] adresine mail gönderilebiliyor.