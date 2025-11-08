Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'dan bir başka programa katılmak üzere Balıkesir'e giderken, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 14 Eylül Ortaokuluna sürpriz bir ziyarette bulundu.

BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa ve Balıkesir'de iki ortaokulu ziyaret ederek ara tatile giren öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler odasında bir araya geldiği eğitimciler, Bakan Tekin'e Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçişle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Karacabey 14 Eylül Ortaokulu olarak 'zilsiz okul' uygulamasına geçtiklerini ve çok olumlu sonuçlar aldıklarını belirten öğretmenler, bu kararın alınmasından dolayı memnuniyetlerini ileterek Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Tekin, ara tatile başlayan öğrencilerle de sohbet etti. Kendisine sevgilerini sunan öğrencilere tatil tavsiyelerinde bulunan Tekin, ziyaretin sonunda öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.



Tekin, Karacabey'deki ziyaretinin ardından Balıkesir'e geçerken burada da Havran ilçesinde Sekizeylül Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

Bakan Tekin, Havran'da ayrıca esnaf ziyaretleri de yaptı. 'Hayırlı işler' dileğinde bulunduğu esnafı selamlayan ve pazarı gezen Bakan Tekin, kahvehanede çay içtiği vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Tekin, Havran Belediyesi'nce 'Gazze'ye Yardım' kermesinin düzenlendiği hayır çarşısını da gezdi.