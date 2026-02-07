Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ, işitme engelli bireyleri daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla personeline işaret dili ve etkili iletişim eğitimi verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da kamusal hizmetlerdeki erişilebilirliği artırmak ve daha nitelikli hizmet sunabilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURFAŞ sosyal tesisleri ve B Kafelerde görev yapan personele yönelik işaret dili ve etkili iletişim eğitimi düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 3 hafta boyunca Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programa, toplam 240 personel katıldı.



Büyükşehir Belediyesi personeli ve Türk İşaret Dili eğitmeni Temra Aydın tarafından verilen eğitimlerde, işitme engelli bireylerle doğru ve etkili iletişim kurmaya yönelik temel bilgiler verildi. Program kapsamında ayrıca personelin hizmet sunumunda iletişim becerilerini güçlendirmek amacıyla Taner Şenözdemir tarafından etkili iletişim eğitimi gerçekleştirildi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i temsilen eğitime katılan personelle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, herkes için eşit ve kapsayıcı hizmet anlayışını benimsediklerini ifade etti. Kamusal alanlardan herkesin rahat bir şekilde yararlanabilmesi ve kendini güvende hissedebilmesi gerektiğini söyleyen Gazioğlu, bu tür eğitimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Programın sonunda personele katılım sertifikaları verildi.