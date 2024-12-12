Koç Üniversitesi’nin 2016 yılında başlattığı ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl 9'uncu kez sahibini buldu.

Prof. Dr. Mete Atatüre, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği çığır açıcı araştırmalarıyla Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’na layık görüldü.

Madalya sahibini takdim eden Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti: “2024 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı çok değerli bir bilim insanımıza takdim ediyoruz. Kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanında sunduğu olağanüstü ve öncü katkılarıyla kuantum sistemlerinin temel prensiplerinin anlaşılmasına ve bu alandaki bilgi birikiminin derinleşmesine sağladığı önemli katkılarla bu yılki madalyanın sahibi olan Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mete Atatüre’yi tebrik ediyor, Türkiye’den çıkan ve dünya çapında ses getiren bilim insanlarımızın başarılarını ödüllendirmekten büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Mete Atatüre yaptığı konuşmada, Türkiye’den aldığı ödülün kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu vesileyle bir öğrenci daha bilime ilgi duysa benim için en büyük ödül bu olur” dedi.

2016 yılından beri verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi bilim insanlarının listesi ise şöyle:

Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik

Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017 – Ekonomi

Prof. Dr. Metin Sitti-2018 --- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Robotik

Prof. Dr. Filiz Garip-2019 – Sosyoloji

Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020 – Biyomühendislik

Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021 – Ekonomi

Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022 – Nükleer Bilim ve Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği

Prof. Dr. Ayşe Zarakol-2023 – Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi

Prof. Dr. Mete Atatüre-2024 – Fizik