İMES OSB'de geleceğin insan kaynağı masaya yatırıldı

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - İMES OSB ve İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY) iş birliğiyle düzenlenen Geleceğin İnsan Kaynakları Zirvesi, sanayi dünyasının en önemli gündemlerinden biri olan nitelikli insan kaynağı sorununu masaya yatırdı.

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, sanayicilerin nitelikli personele ulaşabilmesi için hayata geçirilen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi'nin önemine dikkat çekti. Tokkan, merkezin OSB ve çevresindeki çalışanların daha kolay iş bulmasına, sanayicilerin ise ihtiyaç duyduğu nitelikli elemana ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Merkezde sanayicilerin satın alma veya yeterince kullanma imkânı bulamadığı özel CNC tezgâhları, yazılımlar, ısıl işlem ve çeşitli teknolojik ekipmanların bulunduğunu ifade eden Tokkan, merkezin sanayi ile insan kaynağı arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

'TEMSİL GÜCÜMÜZÜ ARTIRMALIYIZ'

İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koşkan ise insan kaynakları profesyonellerinin çalışma hayatındaki temsil gücünün artırılması gerektiğini vurguladı. Koşkan, insan kaynakları alanının yalnızca şirketlerin personel süreçlerini yöneten bir yapı olmadığını, istihdam politikalarının şekillenmesinde de daha güçlü bir konuma gelmesi gerektiğini belirtti.

İKDAY'ın geçmişte mevzuat değişikliklerine katkı sunduğunu ifade eden Koşkan, insan kaynakları profesyonellerinin temel sorunlarının çözümü ve mesleğin gelişimi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aşlantaş ise insan kaynağının ekonomik hayatın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Aşlantaş, 'Doğru insanı doğru yerde konumlandırmak büyük önem taşıyor' diyerek her emeğin çalışma hayatına ve topluma değer kattığını ifade etti. İnsan merkezli bir çalışma anlayışının önemine vurgu yapan Aşlantaş, çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri ve yaptıkları işten mutluluk duyabilecekleri alanlarda istihdam edilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Zirvede verilen mesajların ortak noktası ise sanayinin geleceğinde teknolojinin yanı sıra nitelikli, doğru yönlendirilmiş ve sürekli gelişen insan kaynağının belirleyici olacağı oldu.