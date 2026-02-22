ABD'nin en büyük polis teşkilatında görev yapan Türk kökenli Teğmen Ali Hammutoğlu, 21 yıllık kariyerini ve metro güvenliğine ilişkin uyarılarını anlattı. NYPD'de yaklaşık 100 Türk polis olduğunu belirten Hammutoğlu, 'Türk gençlerini teşkilatta daha güçlü görmek istiyoruz' dedi.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - 1845 yılında kurulan ve yaklaşık 33-35 bin üniformalı polisiyle ABD'nin en büyük belediye polis teşkilatı olan New York Police Department (NYPD) bünyesinde görev yapan Türk kökenli Teğmen Ali Hammutoğlu, meslekte 21 yılı geride bıraktı.

Polis memuru olarak başladığı kariyerinde beş yıl dedektiflik yapan Hammutoğlu, ardından terfi sınavlarıyla çavuş ve teğmen rütbesine yükseldi. Üç ay önce yeni görevine atanan Hammutoğlu, Queens'te metro ağında Transit 23. Bölge'den sorumlu olarak görev yapıyor.

'PLATFORMDAN UZAK DURUN' UYARISI

Günde 4-5 milyon kişinin kullandığı New York metrosunda güvenliğin önemine dikkat çeken Hammutoğlu, özellikle kalabalık istasyonlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Geçmişte yaşanan raylara itilme vakalarını hatırlatan Hammutoğlu, vatandaşlara; 'Raylara yakın platform kenarında beklemeyin. Trende kapı önünde uzun süre telefonla oyalanmayın. Uyuyakalmamaya ve kişisel eşyalarınıza dikkat edin' uyarılarında bulundu. Yoğun ve aktarma istasyonlarında devriyelerin artırıldığını belirten Hammutoğlu, kalabalık nedeniyle zaman zaman istenmeyen olayların yaşanabildiğini ifade etti.

MÜSLÜMAN POLİSLER DERNEĞİ'NDE AKTİF GÖREV

Yaklaşık 20 yıl önce NYPD bünyesinde kurulan Müslüman Polisler Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini de yürüten Hammutoğlu, teşkilatta 3 bin ila 3 bin 500 arasında Müslüman polis bulunduğunu belirterek, amaçlarının hem meslektaşlar arasında dayanışmayı güçlendirmek hem de toplumla köprü kurmak olduğunu söyledi.

Geçen yıl NYPD tarihinde ilk kez merkez binada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezanla iftar programı düzenlendiğini hatırlatan Hammutoğlu, bu yıl da benzer etkinliklerin planlandığını belirterek, 'Kimseyi dini ya da kültürü nedeniyle ayırt etmiyoruz. Önemli olan iyi insan olmak' dedi.

NYPD'DE 100'ÜN ÜZERİNDE TÜRK POLİS

Farklı milletlerden çok sayıda polisin görev yaptığı teşkilatta Türk kökenli polis sayısının 100'ü geçtiğini aktaran Teğmen Ali Hammutoğlu, son yıllarda hem sayının hem de rütbe düzeyinin arttığını söyledi. Ancak bu sayının hâlâ düşük olduğunu vurgulayarak, 'Bu meslek iyi bir meslek. 21 yıldır görev yapıyorum ve memnunum. New York'ta yaşayan Türk gençlerini NYPD'ye başvurmaya davet ediyoruz' diyen Hammutoğlu, Türk sivil toplum kuruluşlarına da gençleri teşvik etme çağrısında bulundu.

