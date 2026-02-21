Ramazan ayının başlamasıyla ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda (Times Square) her yıl Ramazan ayında gerçekleştirilen iftar ve teravih namazı geleneği bu yıl da devam etti. Meydanda toplanan Müslümanlar, iftardan sonra teravih namazını cemaat halinde eda etti.

ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - 'Wayoflifesq' tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen organizasyon, kadın erkek yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.



İftar Yemeği Dağıtıldı



Times Meydanı'nın en işlek alanı Broadway Caddesi ile 7. Sokak köşesi üzerinde toplanan Müslümanlar, iftar vaktinin girmesiyle birlikte dualarla oruçlarını açtı. Yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz iftar yemeği dağıtıldı.





Teravih Namazı Kılındı



İftarın ardından grup, yağışlı ve serin havaya rağmen beraberlerinde getirdikleri seccadeleri sererek Times Meydanı'nın ışıkları altında akşam ve teravih namazlarını kıldı.





İftar ve Teravih Programına Yoğun İlgi



ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'nin haberine göre Times Meydanı'ndaki iftar ve teravih programı, çevrede bulunan kent sakinleri ile turistlerin yoğun ilgisini çekti. Namaz sırasında çok sayıda kişinin cep telefonlarıyla o anları görüntülediği görüldü.



2 Kişi Müslüman Oldu



Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, etkinlik esnasında iki kişi Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.