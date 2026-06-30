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'Türkiye-Romanya Ortak Pulu' konulu 2 x 45 TL (60 x 90 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 135 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi/ANKARA adresinde 'Türkiye-Romanya Ortak Pulu 30.06.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ tarafından 'Türkiye-Romanya Ortak Pulu' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 30 Haziran 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

PTT AŞ, 30 Haziran 2026 tarihinde 'Türkiye-Romanya Ortak Pulu' konulu anma pulu ve ilkgün zarfını satışa sundu. Ürünler PTT şubeleri ve filateli.gov.tr'de yer alırken, Ankara'daki PTT Pul Müzesi'nde ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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