Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Temmuz ayı boyunca ilçedeki farklı mahallelerde kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici atölyeler, söyleşiler ve sağlıklı yaş almaya yönelik çalışmalar yapılacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, yaz dönemi boyunca kadınlar ve çocuklara yönelik sosyal ve eğitsel faaliyetlerini sürdürecek. 1 Temmuz'da başlayacak programlar kapsamında, ilçenin pek çok mahallesinde bilgilendirici toplantılar ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirilecek. Nilüfer Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında 'Kadınların Derdi Ne', 'Sağlıklı Yaşlanıyoruz' ve 'Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri' başlıkları altında buluşmalar organize edilecek. Bu etkinliklerle mahallelerdeki sosyal yaşamın hareketlenmesi, kadınların ve çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR'DEN DAYANIŞMA VURGUSU

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların eğlenerek öğrenmesini, kadınların ise sosyal hayatın içinde daha güçlü yer almasını önemsediklerini belirterek, 'Yaz dönemi boyunca mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerle hem kadınların, hem de çocukların yanında olmayı sürdürüyoruz. Amacımız, sağlıklı yaşlanmadan çocuk gelişimine kadar her alanda mahalle sakinlerimize destek olmak ve komşuluk ilişkilerini, dayanışmayı güçlendirmek. Tüm kadınları ve çocukları etkinliklerimize davet ediyorum' dedi.

ETKİNLİK TAKVİMİ

1 Temmuz Çarşamba günü Fadıllı Mahallesi ile başlayacak etkinlik takvimi, ay sonuna kadar toplam 17 mahallede gerçekleşecek. Etkinliklerin yapılacağı yer ve tarih planlaması şu şekilde olacak:

-1 Temmuz Çarşamba: Fadıllı

-2 Temmuz Perşembe: Odunluk

-3 Temmuz Cuma: Ürünlü

-7 Temmuz Salı: Güngören

-9 Temmuz Perşembe: Yolçatı

-10 Temmuz Cuma: İhsaniye

-14 Temmuz Salı: Yaylacık

-16 Temmuz Perşembe: Beşevler

-21 Temmuz Salı: Demirci

-22 Temmuz Çarşamba: Gökçe

-23 Temmuz Perşembe: Doğanköy

-28 Temmuz Salı: Karacaoba, Başköy ve Çatalağıl

-29 Temmuz Çarşamba: Görükle ve Dumlupınar

-30 Temmuz Perşembe: Işıktepe

Etkinliklerin detayları ve saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin ilgili birimleri ve mahalle muhtarlıkları üzerinden bilgi edinebilecek.