PTT AŞ tarafından “Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 26 Temmuz 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 26 Temmuz 2024 tarihinde "Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları" konulu 2x29 TL (45 x 45 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 87 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26.07.2024 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.