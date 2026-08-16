Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Perşembe Pazarı'ndaki sıcak asfalt uygulamasını tamamladı. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanın yenilenmesiyle pazar yeri ve otopark daha konforlu ve işlevsel hale getirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasıyla Perşembe Pazarı'nın zemin kalitesi yükseltildi. Yenilenen alan sayesinde vatandaşlar ve pazar esnafı, daha güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet alıp alışveriş yapma imkanına kavuştu. Pazar alanının yanı sıra otopark da daha kullanışlı hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Perşembe Pazarı'nda hem esnafın hem de vatandaşların yıllardır yaşadığı zemin sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt çalışmasını tamamladıklarını ifade etti. Yağışlı havalarda oluşan çamur ve sıcak havalarda yaşanan toz sorununun sona erdiğini belirten Başkan Dutlulu, pazar alanı ile 500 araçlık otoparkın daha konforlu hale geldiğini vurguladı. Başkan Dutlulu, esnafın ve vatandaşların memnuniyetinin yapılan çalışmaların en kıymetli karşılığı olduğunu belirterek, Manisa'nın her noktasında ihtiyaç duyulan hizmetleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.