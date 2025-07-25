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Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte İznik Roma Tiyatrosu Selçuk Mah. Şht. Yzb. Süleyman Satır Sk, İzni̇k/BURSA adresinde mesai saatleri içerisinde "1. İznik Konsili'nin 1700.Yılı 25.07.2025 İZNİK" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

PTT AŞ tarafından “1. İznik Konsili'nin 1700.Yılı” konulu özelgün zarfı 25 Temmuz 2025 tarihinde tedavüle sunuldu. BURSA (İGFA) - PTT AŞ, 25 Temmuz 2025 tarihinde " 1. İznik Konsili'nin 1700.Yılı" konulu 70 TL bedelli özelgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

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