PTT AŞ tarafından, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla İndirimli Saatler Kampanyası başlatıldı. Müşteriler kampanyadan faydalanarak gönderilerini yüzde 20 indirimli bir şekilde alıcılarına ulaştırabiliyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 184 yıldır posta kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılık hizmetlerine kadar birçok alanda geniş hizmet ağı ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmetlerini ulaştırmaya ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

PTT AŞ tarafından, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla başlatılan İndirimli Saatler Kampanyası ile bireysel müşterilerin hafta içi her gün 09.00 – 12.00 saat aralığında gönderdikleri standart taşıma ve adres teslim gönderilerinde faydalanabilecekleri özel bir indirim fırsatı sunuluyor.

Kargo indiriminden yararlanmak isteyen müşteriler günlük 5 adet yurt içi varışlı gönderi için kampanyadan faydalanabiliyor.