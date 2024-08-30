Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolle, dijital reklam ve uygulamalar konusunda tüketici farkındalığının artırılması ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedeflendi.ANKARA (İGFA) - Dünyada hızla gelişen dijitalleşme, diğer tüm alanlarda olduğu gibi pazarlama, satış ve reklam alanında da değişime yol açmış, bu alanda kullanılan geleneksel yöntemler, yerini dijital reklam ve uygulamalara bıraktı. Reklam uygulamalarının kişisel veri mahremiyetini ihlal etmek suretiyle tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemesi, kişisel verilerin korunması hukuku ile tüketicinin korunması hukukunu kaçınılmaz şekilde kesişti.

Hedefli reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım uygulamaları hakkında toplumun her kesiminde farkındalığın artırılması, dijital reklam ve uygulamalar ile kişisel verilerin kullanımına ilişkin ortak alanlarda uluslararası düzenlemelerin ve uygulamaların takip edilmesi ve mevcut ya da olası ihlallere karşı ortak politika üretilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokol ile, dijital reklam ve uygulamalar konusunda tüketici farkındalığının artırılması ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedeflendi.