Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos dolayısıyla özel klip yayınladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Övüncümüz Atalarımızdandır, Gücümüz Milletimizdendir!" başlığıyla sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırladığı klibi yayınladı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşadığımız bugünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" denilen paylaşıma, "Türk milletinin şan ve şerefini tarihe yazan kahraman ordumuz, atalarımızdan aldığı ilhamla devletimizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği ile dünya barışına katkı için var gücüyle çalışmaya, 7 iklim 3 kıtada mazlumların ve mağdurların sevinci olmaya devam ediyor. Kahramanca ve fedakârca görev yapan her bir Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, tüm şanlı ecdadımızı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayattaki kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Övüncümüz Atalarımızdandır,Gücümüz Milletimizdendir! ????????30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşadığımız bugünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin şan ve şerefini tarihe yazan kahraman ordumuz, atalarımızdan aldığı… pic.twitter.com/AjhcxGjSHb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2024