Kocaeli Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen EnFest kapsamında akademisyen Prof. Dr. Yavuz Samur “Yapay Zekâ ve Geleceğin Meslekleri” başlıklı söyleşide gençlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’in EnFest etkinliğine konuk olan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, “Yapay Zekâ ve Geleceğin Meslekleri” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Eğitimde yapay zekâ alanında uzman olan Prof. Dr. Samur, söyleşiye katılan gençlerin yapay zekâ üzerine düşüncelerini dinledi ve bundan sonra tüm uygulamalarda yapay zekânın olacağını, yapay zeka olmayan uygulamanın kalmayacağını belirtti.

"Biz makineye öğrenmeyi öğrettik" diyen Prof. Dr. Samur, "Makine bizim davranışlarımızı öğrendi ama biz makineden daha fazlasını istemeye başladık. ChatGPT’ye bana Orhan Veli gibi şiir yaz deyince ne yapıyor? Orhan Veli'nin bütün şiirlerini okuyor. Peki bu şiir özgün mü? Değil tabi ki. Bu şiir Orhan Veli'nin şiirine benziyor ama özgün değil. İşin en garip noktası şu bence; sen o şiiri alıp ChatGPT’ye bu şiiri sen mi yazdın diye sorduğun zaman hayır ben yazmadım diyor. Dolayısıyla size bir ipucu vereyim. Bir öğretmen sizin orada yaptığınız hiçbir ödevin yapay zekâ tarafından yapıldığını hesap edemeyecek. Çünkü daha kendisi yeni yazdığı şiir için onu ben yazmadım diyor. Çünkü veri tabanında öyle bir şey yok. Orhan Veli'nin şiirlerine benzeyen bir şiir yaz dediğim zaman hiçbir zaman aynı şiiri tekrar yazmıyor.” diye konuştu.

Gençler, Prof. Dr. Yavuz Samur’un anlattıklarını dikkatle dinlerken ona merak ettikleri konular hakkında da sorular yöneltti.