Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı programlar birbirinden renkli organizasyonları kapsıyor. Enfest’te “Yaprak Sarma, “Tadını Bil” ve “Pide Yeme” yarışması heyecanlı anlara sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği kutlamalar, birbirinden renkli etkinlik ve yarışmalara sahne oldu.

İzmit Milli İrade Meydanı’nda kurulan atölyelerde birbirinden eğlenceli yarışmalar da düzenleniyor. Bu yarışmalardan biri de yaprak sarma yarışması oldu. 12 kadının katıldığı yaprak sarma yarışmasında, belirlenen sürede en çok yaprak saran yarışmacı birinciliği elde etti.

10 DAKİKADA 27 SARMA SARDI

Bu kapsamda verilen ürünü 10 dakika içinde en doğru şekilde en çok saran Ayşe Betüm Tetik isimi yarışmacı birinci oldu. Tetik, 10 dakikada 27 adet sarma sararak, jüri tarafından yarışmanın kazananı ilan edildi. Yarışmada ikinci Şüheda Kır, üçüncü ise Ebru Kılıçoğlu oldu.

GÖZLERİ KAPALI TADIM YAPTILAR

Tadını bil yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Gözleri kapalı olan 12 yarışmacı, tattıkları 10 lezzetin adının ne olduğunu tahmin ederek önlerindeki kağıda yazdı. Tattığı lezzetin ne olduğunu en çok bilen Emrah Özkul isimli yarışmacı bu kategorinin kazananı oldu. Diğer yarışmada ise en fazla mancarlı pideyi yiyen talihli arandı. En çok pideyi yiyenin kazandığı yarışmanın galibi Mustafa Turkben oldu. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılar çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.