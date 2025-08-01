ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ve YÖK Başkanlığına yeniden seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, Özvar’ın 2021’den beri sürdürdüğü başkanlık görevini devam ettireceğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ve YÖK Başkanlığına yeniden atandı.

Atama, Özvar’ın 30 Temmuz 2021’den bu yana yürüttüğü YÖK Başkanlığı görevini sürdüreceğini teyit etti.

Söz konusu karar ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsımı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görevine layık görerek gösterdikleri güven ve teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin yükseköğretim sistemini daha nitelikli, yenilikçi ve uluslararası ölçekte güçlü bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

1966 İstanbul doğumlu Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 1989’da mezun oldu. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Özvar, “17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi’nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş” başlıklı teziyle tanındı. Osmanlı ekonomisi ve mali kurumları üzerine önemli eserler kaleme alan Özvar, 2005’te “Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması” kitabı ile Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi ödülünü, 2013’te ise Mehmet Genç ile hazırladığı “Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler” eseriyle Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’nü kazandı.

Özvar, 2009-2012 yıllarında Harvard Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı ve Türk Tarih Kurumu ile Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği’nde görev aldı. Halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Özvar, 2018-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Özvar, uluslararasılaşma ve kalite güvencesi gibi alanlarda YÖK’ün yapısal reformlarına liderlik ediyor.