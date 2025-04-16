Bunlar da ilginizi çekebilir

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden olan Akademisyen Prof. Dr. Atilla Yayla’nın konuk olacağı programa tüm hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan etkinliklerininkonuğu akademisyen ve yazar Prof. Dr. Atilla Yayla olacak. Yayla, “Kendiliğinden Oluşan Düzen” konulu söyleşi programıyla OSM’de kültür dostlarıyla buluşacak. Program 17 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.