Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle ağırladı. İki lider, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ticaret, savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve güvenlik alanlarında iş birliği mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin 6 asrı aşan ortak tarihten güç aldığını belirtti.

İki ülkenin müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğini geliştirme iradesini teyit ettiğini ifade eden Erdoğan, görüşmelerde ticaretten yatırımlara, savunma sanayiinden enerjiye ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlığın ele alındığını söyledi.

'10 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZE ULAŞTIK, YENİ HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR'

Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminde yeni hedefin 15 milyar dolar olduğunu açıkladı. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişmeleri sonrasında 15 milyar dolarlık yeni hedef belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Türk müteahhitlik firmalarının Polonya'da yaklaşık 9 milyar dolar değerinde projeye imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alandaki iş birliklerinin daha da artırılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu:



'Polonya'yla 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğini geliştiriyoruz.



Bugünkü: pic.twitter.com/3uqGsG55vT — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 23, 2026

SAVUNMA SANAYİİ VE NATO VURGUSU

Savunma sanayiinin görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye ve Polonya'nın NATO müttefiki olarak Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemde insansız hava araçları başta olmak üzere çeşitli savunma projelerinde önemli ortaklıklara imza atıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin bu alandaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

Ulaştırma alanında da önemli potansiyel bulunduğunu kaydeden Erdoğan, Polonya'nın desteğiyle stratejik ortak olunan Üç Deniz Girişiminin bu alanda önemli bir platform sunduğunu belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik ve savunma alanlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, eğitim, kültür, bilim ve turizm alanlarındaki bağların güçlendirilmesinin iki ülke dostluğunun geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Görüşmelerimizde Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık.



Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme: pic.twitter.com/cJ8pxc3OSb — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 23, 2026

Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz' diye konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın farklı alanlarda daha da geliştirilmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.