Jandarma Genel Komutanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, yüzme bilinmeyen ırmak, baraj ve benzeri alanlara girilmemesi, çocukların su kenarlarında gözetimsiz bırakılmaması istendi.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte su kaynaklarında yaşanan boğulma olaylarında artış görüldüğüne dikkat çeken Jandarma, vatandaşların can güvenliği için gerekli tedbirleri alması çağrısında bulundu.

IRMAK VE BARAJLARDA YÜZMEYİN

Jandarma Genel Komutanlığı, yüzme bilmeyen kişilerin ırmak, baraj ve benzeri alanlarda suya girmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, yüzmeye elverişli olmayan bölgelerden uzak durulması ve yüzme bilenlerin ise güvenli ve kontrollü alanları tercih etmesi gerektiği belirtildi. Özellikle çocukların su kenarlarında yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Jandarma, ailelerden çocuklarını sürekli gözetim altında tutmalarını istedi.

Değerli vatandaşlarımız;



Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarında da artış gözlemlenmektedir. ????



Bu tür olayların önüne geçmek için;



???? Yüzme bilmiyorsanız ırmak, baraj vb. yerlerde suya girmeyin.

???? Yüzmeye elverişli olmayan alanlardan uzak durun.

???? Çocuklarınızı: pic.twitter.com/eLKAoAiGtS — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) August 13, 2026