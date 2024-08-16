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Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü M.D. ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca İstilli Köyü yolu üzerinde aracın kaza yapması sonucunda son buldu.

DÜZCE (İGFA) - Gece saatlerinde İstanbul Caddesi Melen Park Yolu üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Gece Kartalları şüphe üzerine M.D. idaresindeki 34 VB 6099 plakalı araca dur ihtarında bulundu.