AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçede bulunan Polis Merkezi Amirlikleri ziyaret edilerek emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlandı.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş’in katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan ziyaret edildi.

Ardından Gaziosmanpaşa Şehit Kaan Anıl Aybek Polis Merkezi, Karlıtepe Şehit Ali Okyay Polis Merkezi Amirliği, Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Polis Merkezi Amirliği ve Karadeniz Şehit Gökhan Topcu Polis Merkezi Amirliği ziyaret edilerek görev başındaki polislerle bir araya gelindi.

Ziyaretler sırasında emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına dikkat çeken İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimize görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutluyor; görevleri başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.”

Ziyaretler sonunda, emniyet teşkilatının toplum huzuru ve güvenliği için üstlendiği kritik role vurgu yapılarak, gül hediye edilerek tüm polis teşkilatına çalışmalarında başarılar dilendi.