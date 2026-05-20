Gaziosmanpaşa, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda unutulmayacak bir geceye ev sahipliği yaptı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Sagopa Kajmer konseri, sadece ilçenin değil İstanbul’un da en dikkat çeken organizasyonlarından biri oldu. Meydanı saatler öncesinden dolduran binlerce kişi, gençliğin enerjisiyle aynı coşkuda buluştu.

Gece boyunca Gaziosmanpaşa Meydanı’nda adım atacak yer kalmazken, oluşan kalabalık ilçede benzeri görülmemiş görüntülere sahne oldu. Meydanın dört bir yanını dolduran vatandaşlar, konser alanına ulaşan sokaklarda da uzun kuyruklar oluşturdu.

DJ PERFORMANSLARIYLA BAŞLAYAN FESTİVAL HAVASI

Konser öncesinde sahne alan DJ İlker Ceylan, DJ Ahmet Küren ve DJ Yağmur Baylan performanslarıyla meydanı adeta dev bir festival alanına çevirdi. Saatler ilerledikçe alan tamamen dolarken, gençlerin coşkusu Gaziosmanpaşa’nın dört bir yanına yayıldı.

“BİR ÜLKEYİ SADECE TEKNOLOJİ BÜYÜTMEZ”

Program kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Sn. Eray Karadeniz de sahneye çıkarak vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında gençliğin önemine, sanatın birleştirici gücüne ve Gaziosmanpaşa’nın yükselen enerjisine dikkat çeken Karadeniz, şu ifadeleri kullandı: “Bir ülkeyi sadece teknoloji büyütmez. Bir ülkeyi; kültürü, sanatı, müziği ve düşünce dünyası da büyütür. İşte bu yüzden bizler, Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak gençlerimizin yalnızca eğitimde ve sporda değil; sanatta, müzikte ve kültürel hayatta da güçlü bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Çünkü sanat, insanı birleştirir. Müzik farklılıkları aynı duyguda buluşturur. Bir şarkı bazen bir gencin umudu olur, bazen cesareti olur, bazen de kendini ifade etme biçimi olur.”

“GAZİOSMANPAŞA GENÇLERİYLE MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDA”

Gaziosmanpaşa’nın gençliğiyle, kültürüyle ve sanata verdiği değerle yükselen bir marka şehir olma yolunda ilerlediğini ifade eden Karadeniz, konuşmasının sonunda gençlere “Kendinize güvenin, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Türkiye’nin en büyük gücü sizlersiniz.” sözleriyle seslendi.

MEYDANI DOLDURAN BİNLERCE KİŞİ SAGOPA KAJMER’LE TEK SES OLDU

Konuşmanın ardından sahneye çıkan rap müziğin efsane isimlerinden Sagopa Kajmer, sevilen şarkılarını on binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, Gaziosmanpaşa Meydanı benzeri görülmemiş kalabalığıyla tarihi gecelerden birine sahne oldu.

İstanbul’un birçok noktasında düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri arasında en yoğun katılımlı organizasyonlardan biri olan konser, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

SAGOPA KAJMER’E ANLAMLI HEDİYE

Konser sonunda Başkan Vekili Sn. Eray Karadeniz tarafından Sagopa Kajmer’e çiçek takdim edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Sokak Stili Graffiti Festivali” kapsamında sanatçı adına hazırlanan özel graffiti çalışması da hediye edildi.