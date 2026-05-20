İsmail Ergüneş ve Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa’daki yerel basın temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Su Kemeri Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmada ilçeye dair gündem başlıkları değerlendirilirken, son dönemde kamuoyunda tartışma yaratan iddialar da gündeme taşındı.

Toplantıda konuşan AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak, ilçede yaşanan süreçlerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade etti. Ergüneş, özellikle belediye yönetimi döneminde gündeme gelen bazı uygulamaların kamu vicdanında soru işaretleri oluşturduğunu savundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise yaptığı değerlendirmede, tutuklu bulunan Hakan Bahçetepe dönemine ilişkin çeşitli iddiaları gündeme getirdi.

Karadeniz, özellikle bir petrol istasyonunun yapım sürecinde ortaya atılan rüşvet iddialarına dikkat çekerek, konunun yargı süreçleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Karadeniz açıklamasında, “Gaziosmanpaşa halkının emaneti olan belediyenin her kuruşunun hesabı verilmelidir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik bizim temel anlayışımızdır” ifadelerini kullandı.

Yerel basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan AK Parti yöneticileri, ilçede devam eden hizmetler, sosyal projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda, Gaziosmanpaşa’da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen program, toplu fotoğraf çekimi ve basın mensuplarıyla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.