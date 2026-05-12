Gaziosmanpaşa Kastamonular Derneği (KASDER) Yönetim Kurulu ve Üyelerinden noluşan bir gurup İçişleri eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu Beyoğlu Hasköy'deki ofisinde ziyaret etti.

Süleyman Soylu X hesabından yaptığı açıklamada KASDER yönetimine teşekkür ederken şu ifadeyi kullandı; "KASDER Gaziosmanpaşa Başkanı Necati Gürsoy ve kıymetli yönetimi ile Yüzyılın Gençliği Strateji ve Araştırma Derneği Başkanı Zeynep Akturan ve değerli heyeti ziyaretimize geldiler. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

KASDER Dernek hesabı sosyal medyadan yaptığı açıklamadı "Gaziosmanpaşa’mızın evladı önceki dönem içişleri bakanımız İstanbul Milletvekili Sn. Süleyman SOYLU’yu başkanımız Necati GÜRSU ve yönetim kurulumuz ile birlikte ziyaret ettik . Kastamonu ve Gaziosmanpaşa ile ilgi istişarelerde bulunduk. Hoşsohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ederiz.." paylaşımında bulundu.